Dansk-russisk juridisk rådgiver har i flere år ifølge DR modtaget pengebeløb fra en statsejet russisk fond.

En statsejet russisk fond har i flere år sendt millionbeløb til en række projekter og lokale personer i Danmark og resten af Europa.

Pengene er blandt andet gået til en dansk-russisk kvinde bag et juridisk rådgivningscenter for russisktalende på Sjælland, skriver DR mandag morgen.

Informationen kommer fra en udenlandsk, vestlig efterretningstjeneste, som har givet DR adgang til en række interne dokumenter fra fonden, Pravfond, der er baseret i Ruslands hovedstad, Moskva.

Kvinden, som flere gange har stillet op til kommunalvalg for Enhedslisten, har afvist at stille op til interview med DR, men hævder i en e-mail, at den pågældende forening i dag er lukket.

Foreningens formål, skriver hun ifølge DR, var "at hjælpe russisktalende medborgere, bosiddende i Danmark, med juridisk bistand indenfor de forskellige retsområder, såsom familie- og arveret, ansættelsesret, lejeret, udlændingeret, international privat ret".

Ifølge DR har foreningen siden 2017 modtaget 338.000 danske kroner fra fonden.

Seniorforsker Flemming Splidsboel fra Dansk Institut for Internationale Studier (Diis) siger til DR, at pengestrømmene bør undersøges, selv om de kan have gået til at yde reel juridisk rådgivning.

Kvinden deltog ifølge DR i december sidste år i en konference i Beograd i Serbien, hvor Vladimir Pozdorovkin, på papiret Pravfonds vicedirektør, også deltog.

Han er ifølge flere vestlige efterretningskilder i virkeligheden ansat i den russiske udenrigsefterretningstjeneste, SVR, skriver DR.

Pravfond har været på EU's sanktionsliste siden juni 2023, fordi den menes at være med til at "skabe ustabilitet og splittelse" på vegne af Rusland.

DR skriver, at pengestrømmene ifølge dokumenterne stoppede i 2021.

For nylig har politiske kandidater fra henholdsvis Venstre og Alternativet trukket sig fra valget til EU-Parlamentet efter mediehistorier om russiske forbindelser.

/ritzau/