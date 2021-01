Statsminister Mette Frederiksen (S) og regeringen vil igen have sat Folketingets arbejde delvist i bero på grund af situationen med covid-19.

Det skal foreløbig gælde frem til vinterferien midt i februar. Det skriver Kristeligt Dagblad.

Mediet erfarer, at statsministeren i et brev har bedt Udvalget for Forretningsordenen i Folketinget om at udskyde behandlingen af en række elementer.

Det gælder private beslutningsforslag, forespørgsler og samråd i de kommende uger. Regeringen vil ligeledes have bremset behandlingen af nogle af de 28 lovforslag, regeringen selv allerede har fremsat.

Kristeligt Dagblad erfarer desuden, at kun fire af de yderligere 25 lovforslag, der er på vej, vil blive behandlet inden vinterferien, såfremt Folketinget følger regeringens indstilling.

Både Venstre og Enhedslisten støtter en ny delvis nedlukning ligesom sidste år. Dermed tegner der sig et flertal for regeringens plan.

Dansk Folkeparti er til gengæld imod en delvis nedlukning.

Udvalget for Forretningsordenen holder møde onsdag formiddag.

/ritzau/