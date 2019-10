Der skal indføres midlertidig grænsekontrol for rejsende fra Sverige til Danmark.

Det sker på baggrund af de seneste måneders eksplosioner og bandeskyderier, og der vil være grænsekrontrol en til flere gange om ugen, skriver DR Nyheder.

Justitsminister Nick Hækkerup (S) ventes at præsentere grænsekrontrollen torsdag morgen klokken ni. Her vil regeringens nye plan, der skal sikre mere tryghed, blive præsenteret.

Grænsekontrollen kommer fremover til at være ved færgelejet i Rønne, Helsingør, Frederikshavn og Grenaa samt ved Øresundsbroen og ved al togtrafik fra Sverige til Danmark.

Statsminister Mette Frederiksen (S) luftede idéen i forbindelse med eksplosionen ved Skattestyrelsen i Nordhavn tilbage i august.

»Det skal ikke være sådan, at man kan rejse fra Sverige til Danmark og placere dynamit i København,« lød det fra statsministeren den 14. august på et pressemøde efter eksplosionen ifølge DR Nyheder.

Regeringen har ifølge DR’s oplysninger orienteret både EU-Kommissionen og den svenske regering om den midlertidige grænsekontrol, der betyder, at rejsende skal vise billedlegitimation som pas eller kørekort, når de krydser grænsen fra Sverige til Danmark.

DR skriver desuden, at dansk og svensk politi skal samarbejde yderligere for at bekæmpe organiseret grænseoverskridende kriminalitet i Øresundsregionen i et nyt center, der skal ligge i København.