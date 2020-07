I midten af marts lukkede domstolene ned sammen med det øvrige offentlige Danmark grundet coronavirusset.

Siden har Justitsministeriet og direktøren for Domstolsstyrelsen afvist, at det var regeringen, der lukkede domstolene og afgjorde tidspunktet for genåbning.

Mødereferater fra møder i den krisestab, som Domstolsstyrelsen nedsatte 11. marts efter nedlukningen, forstærker dog mistanken om, at det var regeringens beslutning.

Det skriver Dagbladet Information, som har modtaget dem af en anonym kilde.

I et referat fra et møde i staben 8. april fremgår det, at der er 'enighed om, at regeringens udmelding indebærer, at domstolene uændret er lukket ned til den 10. maj 2020.'

Juridiske eksperter vurderer over for mediet, at at referaterne underbygger, at beslutningen blev truffet af regeringen.

»Det er ikke i overensstemmelse med retsplejeloven og dermed ikke i overensstemmelse med grundloven,« siger Jonas Christoffersen, der er advokat og tidligere direktør for Institut for Menneskerettigheder, til Information.

Når sagen er kontroversiel, skyldes det, at det i Grundloven fastslås, at domstolene skal være uafhængige.

Dagbladet Information har fået afslag på at få aktindsigt i referaterne, som de dog nu har modtaget af en anonym kilde.

Justitsministeriet og Domstolsstyrelsen har afvist at kommentere mediets historie.

/ritzau/