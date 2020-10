Sagerne mod Frank Jensen vil ingen ende tage, selvom han får en uge siden trak sig som overborgmester i København.

Otte tidligere ansatte undsiger nu Frank Jensens forklaring om, hvad der skete til julefrokosten på Københavns Rådhus i 2011.

Det skriver Jyllands-Posten.

De otte tidligere ansatte har sendt en fælles henvendelse til Socialdemokratiets uafhængige advokatundersøgelse, som står for at undersøge sagerne mod Frank Jensen gennem advokatfirmaet Norrbom Vinding.

Jyllands-Posten er kommet i besiddelse af de tidligere ansattes henvendelse. I henvendelsen modsiger de otte kvinder Frank Jensens forklaringer om, hvad der er sket til den julefrokost.

Frank Jensen har så sent som søndag i et stort interview med Berlingske fortalt følgende om julefrokosten.

»Jeg er blevet beskyldt for, at jeg har kysset på øret eller slikket på halsen: Helt ærligt: Det gør jeg altså ikke. Det passer ikke. Og jeg er selvfølgelig ærgerlig over, at jeg på den måde er kommet til at fremstå i et lidt komisk lys.«

De otte medarbejdere, der deltog i julefrokosten, har dog en helt anden opfattelse.

»Grunden til, at vi skriver til jer, er, at Frank Jensen på pressemødet d. 18. oktober gav udtryk for en opfattelse af, hvad der skete, der ikke stemmer overens med vores,« lyder det i brevet til advokaterne, ifølge Jyllands-Posten.

Derudover står der i henvendelsen, at der var flere end tre kvinder, som blev krænket af Frank Jensen den aften for snart ni år siden.

De mener heller ikke, at Frank Jensen nogensinde sagde undskyld, som han ellers mente, at han havde gjort på pressemødet i sidste uge, hvor han gik af som overborgmester.

Jyllands-Posten har fremlagt kritikken for Frank Jensen, men han har ikke ønsket at kommentere på den.

Mediet har også forsøgt tidligere administrerende direktør Claus Juhl og den nuværende direktion på Københavns Rådhus. Heller ikke de har ønsket at svare på avisens spørgsmål.