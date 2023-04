Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det store medicinalfirma Novo Nordisk spillede en hidtil ukendt rolle i ekspertgruppen Overvægtsalliancen, der udadtil lignede et samarbejde mellem en forsker og en patientforening.

Det skriver Frihedsbrevet, der har set interne dokumenter fra Novo Nordisk, der viser, at det var den danske medicinalgigant, der var med til at søsætte alliancen.

Mediet har også talt med psykologen Lene Meyer, der er fratrådt medlem af Overvægtsalliancen, og nu står frem med hård kritik af alliancens arbejde og Novo Nordisk.

Hun oplyser, at ekspertgruppen skulle fremme en national indsats og komme med nye løsninger på, hvordan samfundet håndterer og behandler svær overvægt.

Fakta om Novo Nordisk Novo Nordisk blev grundlagt i 1923, da en gruppe danske forskere besluttede at sætte insulin i produktion.

Medicinalgiganten omsatte i 2022 for omtrent 177 milliarder kroner og havde et overskud på over 55,5 milliarder korner.

Novo Nordisk har hovedkvarter i Bagsværd, men beskæftiger mere end 54.000 ansatte i omkring 80 lande. Kilde: Novo Nordisk

Men i dag sidder hun tilbage med en følelse af, at arbejdet mest af alt var et led i en større Novo Nordisk-kampagne, der skulle bringe overvægt i fokus som en kronisk sygdom, man kan få medicin for.

»Jeg har haft fornemmelsen af at være oppe imod noget større og har siden tænkt, at hele debatten (om overvægt, red.) er orkestreret af Novo Nordisk,« siger Lene Meyer til Frihedsbrevet.

Hos Novo Nordisk er det i dag opfattelsen, at man kan overveje, at båndet til Overvægtsalliancen godt kunne have været 'fremgået tydeligere'.

'Man kan overveje, om det burde have fremgået tydeligere, at vi er blandt initiativtagerne, men det er tydeligt, at arbejdet er støttet af Novo Nordisk,' skriver Lars Otto Andersen-Lange, presseansvarlig i Novo Nordisk, i et svar til Frihedsbrevet.