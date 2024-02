I 2023 brugte Novo Nordisk flere aber til dyreforsøg end i 2022, skriver DR.

Det samme gælder for hunde og grise ifølge medicinalgigantens årsregnskab.

Novo brugte således 807 aber til dyreforsøg i 2023, mens tallet i 2022 lå på 700.

Wegovy-skaberne, der gennem de seneste år og særligt i 2023 har oplevet stor økonomisk fremgang, har brugt flere og flere aber til forsøg siden 2019.

Det samlede antal forsøgsdyr er dog faldet fra 79.750 til 56.508, skriver DR.

»På trods af en stigning i antal dyr i forhold til tidligere år, er der en underliggende reduktion per projekt. Den specifikke stigning i de nævnte dyrearter skyldes, at en række projekter er nået til den fase i lægemiddeludviklingen, hvor man tester lægemiddelkandidaternes sikkerhed for patienter,« oplyser funktionschef for biologisk forskning hos Novo Nordisk, Lars Wichmann Madsen, til mediet.

Det er ikke tilladt at lave medicinske forsøg på aber i Danmark – det er det dog i USA, hvor Novo Nordisk også opererer.