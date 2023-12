Novo Nordisk har gennem de seneste 10 år brugt mindst 176 millioner kroner på amerikanske fedmelæger for at promovere sine to slankemidler, Wegovy og Saxenda, skriver Reuters.

En analyse lavet af mediet viser, at Novo blandt andet har brugt mere end 9,5 millioner kroner på læge og fedmeekspert Lee Kaplan for konsulentarbejder og rejser i perioden 2013 til 2022.

Kaplan holder et årligt fedmeseminar for læger, og i år skal han have opfordret knap 400 deltagere til at benytte sig af en ny generation af slankemidler, herunder Novo Nordisks Wegovy.

Fedme, sagde han ifølge mediet, skal behandles lige så aggressivt som andre kroniske sygdomme såsom højt blodtryk eller diabetes: med livslange recepter.

I alt har mindst 57 amerikanske læger hver især taget imod over en halv million kroner fra Novo i betalinger forbundet til Wegovy eller Saxenda i den pågældende periode, skriver Reuters.

Novo Nordisks betalinger Reuters baserer historien på data trukket fra den amerikanske stat. Mediet bemærker, at det samlede beløb på 176 millioner kroner kun inkluderer betalinger, som Novo i sin egen afrapportering til staten har sat i forbindelse med de to lægemidler. Firmaet har i nogle tilfælde betalt langt mere til fedmespecialister, men uden at nævne noget lægemiddel. Det var for eksempel kun knap 1,7 millioner kroner af de penge, som lægen Lee Kaplan modtog fra firmaet, der stod som værende direkte relateret til de to lægemidler. Knap 900.000 kroner var relateret til et ældre diabetesmiddel med samme aktive ingrediens som Saxenda. Kaplan har derudover modtaget knap 6,6 millioner kroner, der ikke står som værende relateret til noget lægemiddel. Eksperter siger ifølge Reuters, at lægemiddelproducenter har »et vist spillerum« til at klassificere udgifter til læger. Reuters har kigget på betalinger for taler, konsulentydelser, mad og rejser. Mediet har ekskluderet betalinger for research. Det har også ekskluderet penge relateret til Ozempic – et ultrapopulært diabetesmiddel, der også virker slankende, fordi det har præcis samme aktive stof som Wegovy.

Det er ikke folk uden indflydelse: 41 af dem er ifølge mediet specialister på fedmeområdet og driver fedmeklinikker, arbejder på universitetshospitaler, skriver retningslinjer for fedmebehandling eller har topposter i lægefaglige foreninger.

Novo skriver selv til mediet, at selskabets samarbejde med læger ikke blot er et spørgsmål om markedsføring.

»For at undgå og bekæmpe alvorlige kroniske sygdomme som fedme, er vi nødt til at gøre mere end bare at levere den rette medicin,« lyder det fra den danske medicinalgigant.

»Derfor samarbejder vi med læger, institutioner og andre eksperter for at lave research, uddanne og øge bevidstheden om fedme; en tilstand, der længe har været underkendt og misforstået.«

At medicinalselskaber betaler læger for at promovere deres medicin er et velkendt fænomen i USA.

Selv siger lægen Lee Kaplan til Reuters, at Wegovy er effektivt, og at pengene ikke påvirker hans lægefaglige rådgivning.

B.T. har før skrevet, at Novo Nordisk op til lanceringen af Wegovy forsøgte at påvirke debatten om overvægt i Danmark. Novo Nordisk sponsorerede to podcasts om fedme udgivet af mediet Heartbeats – en, der udkom mens Wegovy var under godkendelse og en, der udkom, da medicinen var kommet på det danske marked.

Novo Nordisk skrev dengang i et skriftligt svar til B.T., at selskabet ønsker »at formidle de mange aspekter af svær overvægt for derigennem at gøre op med forestillingen om, at svær overvægt udelukkende er et spørgsmål om viljestyrke.«

Samtidig ønsker Novo Nordisk »kun åbenhed« om sin rolle i samfundsdebatten, lød det.

Wegovy har vakt stor diskussion, siden Novo fik det godkendt til brug som slankemiddel i 2021.

Det er imidlertid svært at diskutere midlets evne til at bekæmpe fedme: Det har vist sig at repræsentere en ultraeffektiv, revolutionerende behandling.

Medicinen fungerer ved at sænke appetitten hos patienterne, og kombineret med ændrede kostvaner og motion fører den i gennemsnit til et vægttab på 15 procent.

Medicinen er på kort tid blevet ganske populær, hvilket afspejler sig i Novos indtjening: I begyndelsen af september i år lå selskabets markedsværdi på over 2900 millioner kroner inklusive unoterede aktier.

Novo Nordisk tog på daværende tidspunkt førstepladsen på listen over Europas mest værdifulde selskaber.