Finans skriver, at Nets Danmarks 1200 ansatte om få måneder vil blive reduceret.

Nets, der blandt andet ejer dankortet, vil ikke sætte et præcist antal hoveder på den igangværende spareøvelse.

For man skal stadig først lige forhandle, lyder meldingen fra pressechefen i italienske Nexi Group, som Nets Danmark i dag er en del af.

»Antallet af berørte stillinger vil afhænge af udfaldet af de aktuelle forhandlinger. Vi har stor forståelse for, at dette vil være udfordrende for de af vores ansatte, som bliver berørt, og vi vil gøre vores bedste for, at processen bliver så konstruktiv som mulig,« siger pressechefen Søren Winge.

Det er blandt andet dankortets konkurrenter, som har fået Nets til at klø sig i nakken.

I dette tilfælde er det blandt andet Apple Pay og andre mobilbetalingsformer, som stormer frem, og det sætter sine tydelige spor hos Nets.

Tilbage i november var der også fyringer i Nets, men det var efter krænkelser.

Man oplevede en stor udskiftning blandt kvindelige ansatte, og da en del af dem var villige til at fortælle om deres oplevelser hos Nets, stod det klart, at der var problemer med krænkelser.

Problemer, der i visse tilfælde var så store, at de førte til advarsler og fyringer. Finans skrev, at der konkret var tale om to fyringer.

Det var blandt andet kommentarer om kvindernes fysik og bemærkninger om, at de var værd at have sex med.