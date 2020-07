I midten af marts lukkede domstolene ned sammen med det øvrige offentlige Danmark grundet coronavirusset.

Siden har Justitsministeriet og direktøren for Domstolsstyrelsen afvist, at det var regeringen, der lukkede domstolene og afgjorde tiden for genåbning.

Mødereferater fra møder i den krisestab, som Domstolsstyrelsen nedsatte 11. marts efter nedlukningen, viser dog noget andet.

Det skriver Dagbladet Information, som har modtaget dem af en anonym kilde.

Opdateres...