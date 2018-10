Tirsdag kom det frem, at en medarbejder i Socialstyrelsen nu eftersøges for mulig svindel for mindst 111 millioner kroner. TV 2/Fyn kan nu fortælle yderligere om den eftersøgte kvinde.

Den 64-årige kvinde har arbejdet som afdelingsleder i Socialstyrelsen i Odense.

4. oktober blev hun erklæret konkurs. Kurator for konkursen er den højtprofilerede partner hos Kammeradvokaten Boris Frederiksen. Han var også kurator på sagen om Stein Bagger og IT Factory.

»Jeg kan bekræfte, at der er indtruffet en konkurs i forhold til den pågældende. Vi er lige nu i gang med at undersøge, hvad der er af aktiver. Det kan tage både kort tid og lang tid. Der er stadig et stykke arbejde foran os, før vi har dannet os det fulde overblik over konkursboet og de værdier, der ligger i det,« siger kurator Boris Frederiksen.

TV 2/Fyn erfarer, at der er forbindelse mellem netop det konkursbo, som Boris Frederiksen er udpeget til at håndtere, og sagen om svindel i Socialstyrelsen.

Boris Frederiksen varetager statens interesser i forbindelse med en række erhvervsrelaterede problemstillinger, herunder varetagelse af kreditorpositioner og deltagelse i refinansiering og rekonstruktion.

Medarbejderen bor i Hvidovre og har tidligere modtaget dronningens fortjenstmedalje i sølv for 40 års tjeneste i Socialstyrelsen. Hun har været involveret i et stutteri siden 2006.

TV 2/Fyn er bekendt med hendes navn og har forgæves forsøgt at komme i kontakt med hende.