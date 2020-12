Formanden for Dansk Pelsdyravlerforening fortæller nu, at statsminister Mette Frederiksen (S) personligt ringede til formanden for landets minkavlere og fortalte, at alle mink skulle aflives.

Vel at mærke på et tidspunkt, hvor flere i regeringens embedsværk på det tidspunkt vidste, at der var problemer i forhold til lovhjemmelen.

»Mette Frederiksen ringer og siger, at regeringen står helt fast på, at alle mink skal aflives. Der er ikke nogen vej tilbage,« fortæller Tage Pedersen til TV 2.

Til mediet forklarer han, at han modtog opkaldet 7. november.

Samme dag havde han forinden ringet til forhenværende departementschef i Fødevareministeriet Henrik Studsgaard for at spørge, om han kunne få et svar på, om man skulle fortsætte med aflivningerne af mink eller ej.

Til TV 2 forklarer han, at det var samtalen med Henrik Studsgaard, der førte til, at han efterfølgende blev ringet op af landets statsminister.

Regeringens egen redegørelse over forløbet i den såkaldte 'mink-skandale' viser ellers, at departementschefen på det tidspunkt i flere dage havde været klar over, at der var problemer med lovgrundlaget.

Tidligere har Mette Frederiksen oplyst, at hun først dagen efter – altså 8. november – blev klar over, at der manglede lovhjemmel i sagen.

TV 2 oplyser, at både statsministeren, statsministeriet og Henrik Studsgaard afviser at svare på, om den forhenværende departementschef informerede statsministeriet eller statsministeren om lovproblemerne.

Til mediet forklarer professor i forfatningsret Frederik Waage fra Syddansk Universitet, at de nye oplysninger er 'problematiske' for både Mette Frederiksen og Henrik Studsgaard. Førstnævnte fordi hun ved at ringe til minkalverformanden »overtager« sagen, og sidstnævnte fordi det angiveligt viser, at han havde kendskab til lovproblematikken, men ikke gjorde noget for at stoppe det.