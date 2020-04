Spørgsmålene om hvornår og hvordan Danmark igen skal åbne op efter nedlukningen grundet corona-krisen, bliver ifølge Berlingske besvaret mandag.

Ifølge avisen vil statsminister Mette Frederiksen mandag på et pressemøde fortælle om planen for den første forsigtige genåbning af landet.

Avisen har erfaret, at første etape af genåbningen vil blive mindre omfattende, end de fleste danskere antageligt går og håber.

Det er nemlig forbundet med store udfordringer og usikkerhed at åbne samfundet op igen, lyder det.

Mandag er det en uge siden, at Mette Frederiksen på et pressemøde fortalte, at regeringen begyndte at se frem mod en genåbning.

Det ville kræve, at befolkningen fortsatte med at udvise en fornuftig adfærd i de kommende uger, således at smittespredning med coronavirus kunne blive holdt nede i så stort et omfang som muligt, lød det.

»Hvis danskere mødes og forsamles, så kan vi ikke åbne Danmark op efter påske. Så kan vi komme i den modsatte situation, hvor vi må stramme endnu mere,« sagde hun.

Videre lød det:

»Vi kigger ind i en meget mærkelig tid. Vi vil opleve, at flere bliver syge, men hvis vi står sammen, så kan vi se en gradvis åbning af samfundet.«

Det var den 11. marts, at statsministeren offentliggjorde beslutningen om at lukke Danmark ned.

I første omgang i to uger.

23. marts forlængende regeringen nedlukningen frem til 13. april.

