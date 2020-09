Chefer i Forsvarets Efterretningstjeneste blev ifølge kilder personligt advaret om ulovligheder i tjenesten.

En medarbejder ved Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) advarede i flere omgange ledelsen om mulige ulovligheder i tjenestens hemmelige spionsamarbejde med den amerikanske efterretningstjeneste NSA.

Det erfarer DR Nyheder fra flere af hinanden uafhængige kilder med indsigt i sagen.

Medarbejderens advarsler byggede på grundige undersøgelser, som medarbejderen havde udført og samlet i en rapport, skriver DR Nyheder.

Ifølge DR Nyheders oplysninger dokumenterede rapporten, at FE gav amerikanerne adgang til informationer om danske statsborgere.

Medarbejderen beviste over for ledelsen, at der var danske data i det, man sendte videre til amerikanerne. Og at det ikke var tilfældighedsfund, fortæller en af de anonyme kilder til DR Nyheder.

Medarbejderen advarede personligt sektorchefen for indhentning, der er en højtstående officer.

Også den tidligere topchef i tjenesten Thomas Ahrenkiel samt den nu hjemsendte FE-chef, Lars Findsen, blev advaret.

En af de anonyme kilder siger til DR, at problemet var, at ledelsen skjulte det for tilsynet.

Og derved har ledelsen "brudt deres oplysningspligt i en meget alvorlig sag", siger kilden.

Ifølge Sten Bønsing, professor i forvaltningsret på Aalborg Universitet, kan de nye oplysninger få afgørende betydning for en eventuel senere placering af ansvar i sagen.

- Hvis det er rigtigt, at der bliver begået ulovligheder, og ledelsen er ansvarlig, så er det embedsmisbrug, som man kan blive straffet for, siger han.

Han tilføjer, at ansvaret ligger hos ledelsen, så snart den er blevet orienteret.

Det har længe været kendt, at FE samarbejder med den amerikanske efterretningstjeneste NSA om indhentning og udveksling af oplysninger. Men det nye samarbejde, som medarbejderen advarede om mulige ulovligheder ved, er af nyere dato.

Der er ifølge DR Nyheders kilder tale om et overvågningsprogram, som blev taget i brug på et tidspunkt mellem 2012 og 2015.

Det blev blandt andet taget i brug for at få adgang til russisk kommunikation, der løber i kablerne, lyder det.

Sagen har indtil videre ført til hjemsendelse af Lars Findsen, Thomas Ahrenkiel og to ledende medarbejdere.

Tilsynet med Efterretningstjenesterne (TET) fremlagde kritikken af FE 24. august i år.

TET mener blandt andet, at FE fra 2014 til 2020 i forbindelse med kontroller har "tilbageholdt centrale og afgørende oplysninger for tilsynet og givet tilsynet urigtige oplysninger om forhold".

DR Nyheder erfarede efterfølgende, at det er et særligt samarbejde mellem FE og NSA, der ligger til grund for centrale dele af den kritik, som TET har rejst.

Forsvarsminister Trine Bramsen (S) har indledt en undersøgelse af sagen.

/ritzau/