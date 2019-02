Ole V. Christiansen er færdig som formand for LO Aarhus.

Bestyrelsen har indgået en aftale med ham om, at han træder tilbage af personlige årsager. Det skriver Aarhus Stiftstidende.

Derfor skal der på et ekstraordinært møde den 18. februar i LOs repræsentantskab nu vælges en ny formand.

Ole V. Christiansens fratrædelse bunder i en række episoder til en julefrokost for LO-ansatte i december sidste år, hvor han ifølge Aarhus Stiftstidende skulle have opført sig 'uacceptabelt'.

Ifølge avisens kilder skulle Ole Christiansen have dasket til en mandlig ansat og derudover have forulempet en kvindelig medarbejder.

Næstformanden, Gert Due, ønsker ikke at kommentere på baggrunden for det pludselige formandsskifte.

Dog fortæller han til Aarhus Stiftstidende, at LO Aarhus har lavet en aftale med Ole Christiansen om, at han træder tilbage 'af personlige årsager'.

I første omgang besluttede bestyrelsen, at Ole Christiansen kunne fortsætte som formand. Dog med visse begrænsninger.

Men sagen er altså endt ud i, at han fratræder sin post som fuldtidsansat formand for de omkring 47.000 LO-medlemmer i Aarhus-, Skanderborg-, Odder- og Samsø kommune.

Gert Due fortæller, at der endnu ikke er nogen officielle kandidater til den ledige formandspost og løfter samtidigt sløret for, at det ikke bliver ham selv.

»Så skulle jeg jo stoppe som fuldtidsansat formand for SL - Socialpædagogernes Landsforbund - i Østjylland, og det har jeg ikke lyst til,« siger Gert Due til Aarhus Stiftstidende.

Ole Christiansen blev valgt som formand i 2015. Inden havde han en lang, faglig karriere bag sig som blandt andet gruppeformand for 3F Anlæg & Byg, Rymarken.