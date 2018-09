Med lærernes accept nominerer 9. klasses-elever lærere i seksualiserede kategorier. For eksempel 'Årets: Vil du med mig hjem' og 'Ring, når jeg fylder 18'. Skolelederforeningens formand er »rystet«.

Den mandlige lærer er flankeret af to 9. klasses drenge. Med en hånd på begge skuldre følger de ham op mod kameraet, mens musikken buldrer af sted: »I’m sexy and I know it«.

Et skilt på den murstensgule bygning i baggrunden viser vej til sløjd og hjemkundskab og afslører, at videoen er filmet på en folkeskole.

Læreren standser foran linsen, smiler beklemt og vender så rundt, så man kan se ham i fuld figur. Den ene elev smækker ham spontant i numsen, inden videoen klipper til vinderen i kategorien 'Årets Tilf', som er en forkortelse for: Teacher I’d like to fuck. Sådan skriver Berlingske onsdag.

Nomineringsvideoen blev lagt på Youtube af 9.D. på Munkekærskolen i Solrød i forbindelse med sidste skoledag før sommerferien og er i skrivende stund set 68.500 gange. Tre parallelklasser har lagt lignende videoer på Youtube, hvor lærere og lærervikarer optræder i kategorien: Årets vil du med mig hjem?' Og Munkekærskolen er ikke alene om at nominere lærere i seksualiserede kategorier.

Berlingske har set videoer fra i alt seks skoler og endnu flere klasser i hovedstadsområdet, hvor lærere i forbindelse med 9. klassernes skoleafslutning i år valgte at medvirke i elevernes nomineringsshow i kategorier, som lød 'Årets: Tilf', 'Vil du med mig hjem?', 'Årets: Lækreste vikar', 'Ring, når jeg fylder 18' eller varianten 'Vi ringer, når vi bli’r 18'.



De pågældende show er lagt på Youtube, hvor de har fået titusindvis af visninger på få måneder. Kuno Sørensen, chefpsykolog i Red Barnet, ser ikke med milde øjne på, at lærere lader sig nominere i de pågældende kategorier.

»Når lærerne medvirker i videoer, der beskæftiger sig med seksuelle forhold mellem lærere og elever, bevæger de sig ud over kanten. Straffeloven siger, at der ikke må være seksuelle forhold mellem lærer og elev. Her gør man det til underholdning, og det er dybt problematisk,« siger Kuno Sørensen til Berlingske.

Han mener, at lærerne overskrider en grænse ved at stille op i de seksualiserede kategorier:

»Det er så vigtigt, at de voksne er tydelige om, at seksuelle toner og forhold mellem lærer og elever er et no-go. Det bliver forplumret, når de medvirker og accepterer, at der bliver nomineret en 'teacher I’d like to fuck',« siger Kuno Sørensen.

Berlingske har forsøgt at få en kommentar fra skoleleder på Munkekærskolen, Carsten Hansen, men han er ikke vendt tilbage.

Direktør for skoleområdet i Solrød Kommune, Charlotte Houlberg, ønsker ikke at udtale sig til Berlingske, men vil nu indskærpe over for kommunens skoler, at nomineringer ikke skal finde sted.

På Herfølge Skole i Køge var fire lærere også nomineret i kategorien: 'Call me when I’m 18' (Ring, når jeg fylder 18, red.) i forbindelse med 9. klasses sidste skoledag i år.

Lærerne medvirker i en video, som er filmet i skolens skolegård, hvor de går frem og tilbage og poserer. Et lærerteam godkendte videoen og dens kategorier forud for nomineringsshowet, og skoleleder Helle Due Bense studsede heller ikke over kategorien, da videoen blev vist i skolens idrætssal.

»Jeg ved i hvilken kontekst, videoen er lavet, og den er lavet i en venskabelig relation og lutter kærlighed mellem lærerteam og elever,« siger hun til Berlingske og fortsætter:

»Hvis man tager kategorien som et enkeltstående element, kan man få den tanke, at det er upassende. Men når jeg ser den i det samlede shows helhed, og jeg ved, hvad det er for en relation, har det ikke betydet, at jeg fik en skærpet opmærksomhed,« siger hun.

Til gengæld var Helle Due Bense ikke bekendt med, at videoen er lagt på Youtube, og det skal ikke ske fremover, fastslår hun.

Formand i Skolelederforeningen Claus Hjortdal er »rystet« over at høre om lærere, der lader sig nominere i kategorier med seksuel klang:

»Jeg kan slet ikke forstå, at man ikke kan se, at det er et fuldstændig forkert setup – uanset om det er i en sjov sammenhæng,« siger han og opfordrer skolerne til at tage livtag med nomineringer:

»De har ikke nogen berettigelse,« siger han til Berlingske.