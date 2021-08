Koncertbilletter, restaurantbesøg, en konferencebillet til sin hustru. Blandt andet.

Kommunaldirektøren i Sorø Kommune har ved adskillige lejligheder været gavmild over for sig selv – og flere andre. For han har i flere tilfælde brugt kommunens kreditkort til at betale for private udgifter.

Det afslører DR, der har fået aktindsigt i flere bilag, eksempelvis fra en konferencetur til USA i 2019.

Tv-stationen har også fået indsigt i, at kommunaldirektør Søren S. Kjær efter et restaurantbesøg 'over there' fik de øvrige ledsagende gæster til at betale for mad og drikke med MobilPay til hans private konto, mens han forinden havde betalt den samlede regning med kommunens kort.

Det skulle han have scoret omkring 4.000 kroner på.

Efter DRs anmodning af aktindsigt i bilagene, har kommunaldirektøren valgt at tilbagebetale et beløb svarende til lige under 10.000 kroner tilbage. Det skete i efteråret 2020.

Ifølge Jakob Dedenroth Bernhoft, der er jurist og partner i firmaet Fraud React, er det ikke ligefrem en formildende omstændighed.

»Det er meget alvorligt, hvis det viser sig, at han har spekuleret i det, altså simpelthen godt ved, at den er helt gal, men forsøger at 'går den, så går den'. Vi prøver lige at lægge bilag ind her. Det læner sig op af bedrageri,« siger han til DR.

Kilder fortæller videre til NB Kommune, at kommunaldirektøren nu står til at blive politianmeldt. Og at det vil ske efter onsdagens kommunalbestyrelsesmøde, hvor sagen vil blive behandlet som en 'lukket personalesag'.

Det vil borgmester Gert Jørgensen (C) dog ikke bekræfte.

Han vil heller ikke over for DR bekræfte, at Søren S. Kjær allerede er blevet bortvist på grund af sagen, som tv-stationen mandag aften oplyste i TV-Avisen på baggrund af »dokumentation« fra et enigt økonomiudvalg.

I en ekstern advokatrvurdering af bilagsrodet lyder en konklusion til Sorø Kommune ifølge DR dog, at der var tale om en »misligholdelse af ansættelsesforholdet«, og der derfor var »grundlag for ophævelse og dermed bortvisning«.

Det lød dog helt anderledes 13. august, hvor det i en pressemeddelelse fremgik, at kommunaldirektøren selv havde valgt at stoppe efter at have siddet i jobbet siden 2014.

»Tiden er inde til at skifte spor og bruge mine kompetencer i den grønne omstilling. Det haster med at få en markant mindre udledning og mindske klimapåvirkningen. Det mener jeg, at jeg med min baggrund indenfor teknik, klima og miljø kan bidrage til. Med det kommende kommunalvalg til november in mente er tiden desuden den rette til at stoppe, så der er god tid til at forberede grundlaget for rekruttering af Sorøs næste kommunaldirektør«, sagde Søren S. Kjær i den forbindelse.