Fødevarestyrelsen har aflivet katte på mindst én minkfarm i Vestjylland.

Det skriver Holstebro-Struer Dagbladet, som har fået oplysningen bekræftet af dyrlæge og direktør for Kattens Værn Lone Nielsen. Hun har hjulpet Fødevarestyrelsen med aflivningen, fortæller hun.

»Vi har været ude at hjælpe med at fange og aflive katte på én farm, men fremadrettet er det en sag for Fødevarestyrelsen,« siger hun til lokalmediet.

Statens Serum Institut oplyser over for avisen, at der er undersøgt prøver fra 33 katte fra syv minkfarme med covid-19-smitte.

Ved du noget om sagen, så vil vi gerne høre fra dig. Skriv til journalist Christian Hansen på chha@bt.dk

På to af disse farme blev der fundet virus i svælgprøver fra kattene, og der blev desuden fundet antistofpositive katte på den ene af farmene.

Seruminstituttet oplyser videre, at Statens Serum Institut har fundet virus i svælgsvabere fra 12 ud af 24 katte på den smittede minkfarm.

I 13 af kattene er der fundet antistoffer mod covid-19.

Der bliver foretaget opfølgende undersøgelser for virustypen i kattene, skriver SSI i en mail til avisen.



På Fødevarestyrelsens hjemmeside oplyses det generelt om smitte i husdyr, at 'Fødevarestyrelsen har testet kæledyr og andre husdyr. Enkelte hunde har været smittede, men kun i en kort periode. Hundene har været isoleret på ejendommen. Derudover er der også fundet katte smittet med covid-19. Der er ikke set spredning til andre husdyr.'