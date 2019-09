Det bliver den maksimale pris for en pakke cigaretter, der i dag koster ca. 40 kroner, når regeringen gradvist frem mod 2023 hæver prisen med ca. 10 kroner. Det skriver Altinget.

Sådan er regeringens planer ifølge et internt regeringsnotat fra 5. september, som Altinget er kommet i besiddelse af.

Her fremgår det, at regeringen forventer at øge indtægterne fra tobaksafgifterne med 400 millioner kroner i 2020 og 600 millioner kroner i 2023. Og det svarer ifølge beregninger fra Skatteministeriet til en prisstigning på op til 10 kroner i 2023, mens den i 2020 kun bliver på ca. 3,5 kroner.

Det er slet ikke nok, mener direktør i Kræftens Bekæmpelse, Jesper Fisker:

»Det er for slapt. Lige da jeg hørte det, troede jeg, det var løgn. Det er helt, helt utilfredsstillende,« siger han til Altinget og fortsætter:

»Det her handler ikke om økonomi eller vælgerløfter. Der er nogle børn og unge, som ikke skal begynde at ryge, for de risikerer at dø af det. Det er et svigt af de kommende generationer, hvis ikke vi får stoppet den her udvikling.«

Seks ud af Folketingets ti partier meldte ellers ud i valgkampen, at prisen for en pakke cigaretter skal ligge på 60 kroner eller derover. Kun Nye Borgerlige og Liberal Alliance ønsker ingen afgiftsforhøjelser.

Over de seneste fem år er sket en stigning i antallet af unge rygere. Og politikerne vil vende udviklingen med højere priser.

Men prisen skal stige markant og i ét hug, hvis det skal have en effekt, er beskeden fra Kræftens Bekæmpelse og Lægeforeningen:

»Alt under 60 kroner er for lidt,« siger Jesper Fisker til Altinget.

Andreas Rudkjøbing fra Lægeforeningen er enig:

»En prisstigning på 8-10 kroner er alt for lille i forhold til, at det skal få en effekt. 60 kroner er minimum. Alt under er uacceptabelt,« siger han.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) er ikke vendt tilbage til Altinget med en kommentar i sagen.