Mysteriet om fyringen af OpenAI-grundlæggeren Sam Altman har taget en ny, opsigtsvækkende drejning.

Forud for bestyrelsens beslutning den 17. november om at fyre Altman som direktør i virksomheden, der har skabt ChatGPT, skal bestyrelsens medlemmer have modtaget et advarselsbrev fra flere ansatte om en ny og kraftfuld type kunstig intelligens, som de ansatte mener »kan true menneskeheden«.

Brevet skal have været én af årsagerne til, at bestyrelsen fyrede Altman, fortæller to unavngivne kilder til Reuters.

Mediet har rakt ud til de ansatte, som skal have skrevet brevet til bestyrelsen, men de har ikke kommenteret på sagen.

Et muligt gennembrud

Kilder i OpenAI fortæller Reuters, at den nye teknologi, der kaldes 'Q-star', kan repræsentere et gennembrud i jagten på en ny type kunstig intelligens kaldet 'artifical general intelligence'.

Teknologien overgår mennesker i de fleste opgaver, som der kan tjenes penge på, hvis man skal tro de anonyme kilder i OpenAI.

Konkret lyder det, at den nye teknologi skal være i stand til at løse matematiske problemer. Netop det anses for at være en vigtig udvikling inden for kunstig intelligens, som i øjeblikket primært excellerer inden for skriftlige og sproglige opgaver.

Med evnen til at løse matematiske opgaver kommer AI tættere på at ligne menneskelig intelligens, mener nogle forskere på området.

Den potentielle fare ved kunstig intelligens

De ansatte i OpenAI, der skrev advarselsbrevet til bestyrelsen, påpegede ifølge Reuters farerne ved den nye teknologi, Q-star.

Virksomheden OpenAI repræsenterer med sin chatbot, ChatGPT, en banebrydende teknologisk udvikling indenfor kunstig intelligens, der allerede er begyndt erstatte mennesker på arbejdsmarkedet.

Eksperter forudser, at teknologien vil fortsætte med at koste job i rigtig mange sektorer.

Samtidig har der ad flere omgange – inklusive fra OpenAI's grundlægger, Sam Altman – været udtrykt bekymringer for teknologiens potentiale til at gøre skade på mennesker.

Der er blevet udtrykt bekymring over, hvor vidt teknologien nu eller på sigt kan blive brugt til at planlægge terrorangreb eller lave biologiske våben.

Andre har udtrykt bekymring over, at teknologien bliver så intelligent, at den beslutter sig for at udslette menneskeheden.

Det er flere gange blevet påpeget, at der mangler regulering på området. Storbritanniens premierminister adresserede for nylig dette og sagde, at det er svært at regulere noget, som man ikke fuldstændigt forstår.

Efter Altmans fyring den 17. november, som bestyrelsen endnu ikke har begrundet med andet end en kryptisk melding om, at han har været »uærlig i sin kommunikation«, er han nu blevet genansat i OpenAI.

Forinden var han kortvarigt ansat i Microsoft, som er blandt tech-virksomhedens største investorer.