I et lille område i København er myndighederne særligt opmærksomme på at overvåge smitteudviklingen.

Her har man nemlig fundet tilfælde af enten den sydamerikanske eller brasilianske virusmutation.

I første omgang var meldingen tirsdag aften, at det var den brasilianske variant, men det er en fejl. En analyse af prøver skal nu afdække, hvilken variant der er tale om.

Nu kan TV 2 Lorry imidlertid fortælle, at Københavns Kommune har sendt 750 sms'er ud til borgere, og at det 'ramte' område består af en trekant tegnet mellem togstationerne Ryparken, Vibenhus Runddel og Poul Henningsens Plads.

Ved du noget om smitteudbruddet? Så vil B.T. gerne høre fra dig på sebj@bt.dk.

Derudover er der i området blevet sat sedler op med opfordring til at blive testet hurtigst muligt.

Københavns Kommune kan ikke oplyse det præcise antal personer, der er smittet med en af varianterne. Men der er tale om 'enkelte' personer.

Den brasilianske variant – også kendt som P1 – blev første gang påvist i Danmark i marts. Den sydafrikanske variant – B1351 – blev første gang fundet i Danmark i januar.

Det er uvist, præcis hvor mange smittetilfælde der – med de seneste på Ydre Østerbro – har været i Danmark.

Seneste status fra Statens Serum Institut (SSI) er fra søndag. På det tidspunkt var foreløbig ni personer i hele landet konstateret smittet med P1-varianten og 48 med B1351-varianten.

Onsdag oplyser sundhedsminister Magnus Heunicke (S) desuden, at der er fundet et 10. tilfælde af den brasilianske variant.

Derudover er der 43 tilfælde under mistanke for at være en af de to varianter.

Siden har man opdaget et udbrud af en coronavariant i Svendborg. Det vides ikke, hvilken variant der her er tale om.

P1 og B1351 er blandt de coronavarianter, som SSI holder særligt øje med.