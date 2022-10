Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

3. oktober omkring klokken 15.00 havde fly i dansk luftrum problemer GPS-signalet i 15 minutter.

Også flere skibe oplevede problemer med GPS-signalet.

Det skriver TV 2.

Det er endnu uklart, hvad der helt konkret har været årsagen til sidste uges problemer.

Og et luftrum uden GPS-signal kan være alvorligt, understreger to eksperter over for TV 2.

Assisterende flyvechef i SAS Jesper Zachariassen forklarer, at fænomenet med forstyrrelser på GPS-signalet ikke er ukendt.

»Det er ikke noget, som vi har oplevet i Danmark. Det er typisk noget, som vi oplever i konfliktzoner. Det er oppe i Nordnorge tæt på den russiske grænse, hvor det er russerne, der forstyrrer signalet, og nede i det østlige middelhav,« forklarer Jesper Zachariassen.

Thomas Galasz Nielsen fra Institut for Militær Teknologi fortæller også til TV 2, at der findes militære systemer som kan påvirke GPS-signaler.

Thomas Galasz Nielsen henviser til en hændelse, som fandt sted i 2019, hvor israelske myndigheder – ifølge anonyme kilder – anklagede Putin og Rusland for at påvirke israelske GPS-signaler i en israelsk lufthavn.