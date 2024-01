Kort før nytår fyrede Nordic Waste størstedelen af sine medarbejdere og overlod i stedet miljøkatastrofen til Randers Kommune.

Med fyringen fulgte der en fratrædelsesaftale, der både indeholdt en månedsløn – og en mundkurv – for de omkring 30 ansatte, der mistede jobbet.

Det skriver Randers Amtsavis, der har fået tavshedspligten bekræftet af 3F Randers.

»Vi var med til at lave en fratrædelsesaftale, hvor medarbejderne blev fritstillet 29. december, men får løn frem til 29. januar, hvorfra de så er opsagt. Det var dog med den klausul, at de ikke måtte udtale sig om sagen i fratrædelsesperioden,« siger Morten Jørgensen, formand for byggegruppen i 3F Randers, til mediet.

Fyringerne af de ansatte blev officielle i december.

»Som følge af det intensive opbremsningsarbejde med jordskreddet og den efterfølgende store ødelæggelse af Nordic Wastes arealer og bygninger har driften gennem længere tid været indstillet, og vil være det i den nærmeste fremtid. Det er nu derfor desværre nødvendigt at opsige mange dygtige medarbejdere, indtil driften kan genoptages,« skrev Nordic Waste i en pressemeddelelse i den forbindelse.

Det er ifølge 3F Randers ganske usikkert, hvorvidt de ansatte kommer til at få udbetalt den ekstra månedsløn, der blandt andet kostede deres tavshed, af virksomheden.

Fredag i sidste uge erklærede Nordic Waste sig nemlig noget overraskende konkurs kort efter, at både Randers Kommune og regeringen blev enige om, at virksomheden skulle betale for både jordskreddet, oprydningsarbejdet og regningen.

Siden har der været ramaskrig fra blandt andet politikere mod Nordic Wastes majoritetsejer, Torben Østergaard-Nielsen, der ifølge Ritzau er god for omkring 42 milliarder kroner.

Såfremt medarbejderne får lyst til at stå frem, kan de dog frit gøre dette fra den 29. januar, hvor klausulen således ophører.