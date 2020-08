Forsvarets Efterretningstjeneste og NSA samarbejdede ifølge DR om elektronisk tapning af kabler.

Det er et særligt samarbejde mellem Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) og den amerikanske efterretningstjeneste (NSA), der ligger til grund for centrale dele af den kritik, som Tilsynet med Efterretningstjenesterne har rejst mod FE.

Det erfarer DR Nyheder fra flere af hinanden uafhængige kilder. Der sættes ikke navn på kilderne.

Mere specifikt drejer det yderst hemmelige samarbejde sig om elektronisk indhentning af store mængder rådata fra en kabeladgang, som FE har givet NSA adgang til, erfarer DR Nyheder.

Den pågældende type kabler bruges til alle former for digital kommunikation, herunder telefonsamtaler, internet og sms-beskeder.

Dermed har NSA haft adgang til rådata, der kan have indeholdt danskeres personlige oplysninger og private kommunikation.

Både Forsvarsministeriet og FE afviser at udtale sig om samarbejdet med NSA:

- Forsvarets Efterretningstjeneste har ingen kommentarer, skriver tjenesten i en mail til DR Nyheder.

DR har også spurgt statsminister Mette Frederiksen (S) om de nye oplysninger.

Spørgsmål: DR fortæller, at kernen i sagen om FE er, at man har givet USA's efterretningstjeneste adgang til store mængder data, der kan rumme danskernes private kommunikation. Hvad er din kommentar til det?

- Tilsynet med FE har rejst en række alvorlige kritikpunkter. Det er en alvorlig sag. En anbefaling fra tilsynet er, at der igangsættes en undersøgelse. Grundlaget for den undersøgelse, det er regeringen ved at få tilvejebragt. Så skal den undersøgelse have lov til at gå i gang, og indtil det arbejde er afsluttet, så har jeg ikke yderligere kommentarer, siger hun.

Ifølge tilsynet tyder noget på, at FE i strid med dansk lovgivning kan have videregivet oplysninger om danske statsborgere.

NSA har ikke givet nogen kommentarer.

Det har ikke været muligt for DR Nyheder at afklare, præcist hvornår det specifikke samarbejde med NSA er indledt, og om det stadig eksisterer. Men ifølge DR Nyheders oplysninger er der tale om et yderst værdifuldt samarbejde for FE.

Det har heller ikke været muligt for DR at afklare, hvorvidt det pågældende samarbejde med NSA er lovligt eller ulovligt, men indtil videre er flere nuværende og tidligere chefer fra FE sendt hjem på grund af sagen.

/ritzau/