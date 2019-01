De kunder, der i den seneste uge er gået forgæves efter legetøj i Fætter BR efter kædens lukning, kan måske alligevel se frem til at kunne besøge butikken i fremtiden.

Salling Group, der står bag kæder som Føtex, Netto og Bilka har indgået en aftale om at købe store dele af det Top-Toy-ejede Fætter BR, der gik konkurs i december.

Det skriver Børsen, der erfarer det fra flere kilder med kendskab til den fortrolige aftale.

Aftalen, som Salling har indgået med konkursboets kuratorer, indebærer angiveligt både opkøb af Fætter BR's varelager, varemærkerettigheder og overtagelse af en række af butikkerne i Danmark.

Sallings kommunikationsdirektør, Mads Hvitved Grand, vil til Børsen hverken be- eller afkræfte handlen.

Detailgigantens forventede opkøb vil sandsynligvis medføre nogle tilfredse kreditorer, som venter på at få nogle af de penge, som konkursramte Top-Toy skylder dem.

Børsen skriver, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen først skal godkende handlen, før den kan gå igennem.

Også onlinebutikken Coolshop har tidligere meldt sig på banen i forhold til et opkøb af varelageret og overtagelse af butikker. Børsen skriver, at Coolshop-ejer Jacob Risgaard angiveligt bød 65 millioner kroner, men det har altså ikke været nok.

Top-Toy forsøgte at redde sig med en rekonstruktion 30. november, efter at selskabet havde tabt 149 millioner kroner på driften i det seneste regnskabsår, men et ringe julesalg tog endegyldigt livet af virksomheden før nytår.

Siden lovede selskabet, at udvalgte Fætter BR- og Toys"r"Us-butikker ville holde åbent efter nytår, så man kunne sælge ud af lageret og give kunderne mulighed for at bytte deres julegaver.

10. januar kunne kuratorerne dog meddele, at man droppede de planer. Samtidig blev medarbejderne fritstillet.

/ritzau/