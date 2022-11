Lyt til artiklen

32 ture på John Bull Pub i Aalborg til den nette sum af 38.731 kroner.

Det er, hvad Aalborg Kommunes eventchef, Søren Thorst, har brugt sit kommunale kreditkort til i en periode på to år og tre måneder. Det skriver Nordjyske.

Men det er ikke kun på John Bull Pub, at Søren Thorst har været forbi med sit kommunale kreditkort.

For fire gange i perioden 2019 til 2022 har Aalborg Kommune sendt en faktura til Søren Thorst, fordi han havde været på spisestedet Strandpavillionen Kystens Perle og brugt sit kommunale kreditkort.

Nordjyske kan beskrive, at han en gang har brugt sit kommunale kreditkort på 18 store fadøl og en flaske hvidvin.

Per Nikolaj Bukh, som er professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet, retter hård kritik.

»Man må ikke låne fra sin arbejdsgiver, når man er offentligt ansat. Hvis du har et privat indkøb, må du ikke købe det på kommunens kreditkort. Kommunen er ikke bank for dig,« siger Per Nikolaj Bukh.

Økonomidirektør i Aalborg Kommune, Tommy Christiansen, ønsker ikke at udtale sig om enkeltsager, da Aalborg Kommune arbejder på en intern revision af udgifter i eventafdelingen.

Det arbejde forventer kommunen vil være færdigt 5. december.