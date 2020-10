De danske musikere er i forvejen hårdt ramt på pengepungen, da coronapandemien har tvunget dem i knæ og sat en stopper for koncerterne. Men Danmarks Radio vælger alligevel at gnide yderligere salt i såret til deres famøse musikpris-program 'P3 Guld', der blev sendt i lørdags.

De valgte nemlig at underbetale talenterne, der for det første hyldes under showet, men også selv skulle optræde. Det skriver Politiken.

Hver artist, der optrådte, blev spist af med 15.000 kroner. Det er langt under den tarif, som DR selv har indgået en aftale med Dansk Musiker Forbund om. Den ligger nemlig på 17.700 kroner. Det har nu fået musikselskabet The Bank til at kritisere DR:

»Mit bud er, at alle, der optrådte til P3 Guld lørdag, kom ud med et underskud på mellem 20.000 og 100.000 kroner«, siger Jakob Sørensen, der er direktør i musikselskabet The Bank, hvis artister optrådte til P3 Guld.

Også Dansk Musiker Forbund kritiserer DR for den lave betaling.

De 15.000 skulle ud over selve kunstnernes løn også dække: Alle omkostninger for de tre dage artisterne og deres mandskab (herunder dansere, lydteknikere og pladeselskab) var tvunget af DR til at forberede sig.

Det inkluderede for eksempel løn til mandskab, overnatning, transport til Aalborg, hvor arrangementet blev afholdt, og ikke mindst rekvisitter og diverse effekter på scenen.

Det er produktionsselskabet 'Monday', som DR har hyret til at lave P3 Guld-showet, men de har ifølge Politiken ikke ønsket at udtale sig om sagen.

Anders Thomsen derimod, der er redaktør for DR Kultur, Fakta og Dokumentar, mener, at 15.000 kroner er en »fair« betaling for artisternes optræden.

Politiken forholder ham, at DR bryder deres egen aftale om tarif med dansk Musiker Forbund. Men til det svarer han blot, at da det er et eksternt selskab, der producerer showet, så gælder den almindelige overenskomst ikke.

TIl årets P3 Guld-show kunne man blandt andre se kunstnere som Jada, Tessa, Clara og Joyce.