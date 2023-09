En bandekrig hærger lige nu på den anden side af Øresund.

Konflikter mellem topfigurerne i Sveriges mest voldelige bande kaldet Foxtrot er så voldsom, at der er lavet en skræmmende 'dødsliste', skriver det svenske medie SVT.

»Det, der kræves, for at den interne konflikt ophører, er, at man får folk på den ene side til at dø, og resten giver op,« siger SVT's reporter Diamant Salihu til sit eget medie.

Den voldsomme konflikt i banden skyldes, at de to hovedpersoner Rawa Majid, der kaldes Ræven, og Ismail Abdos, der går under navnet Jordbærret, har dannet hver deres flanke i banden.

Her ses betjente gå rundt i Stockholm efter et skyderi. Foto: Fredrik Sandberg/TT/Ritzau Scanpix

Og de to flanker regnes altså for at være dødelige fjender.

De seneste to uger er syv personer blevet dræbt i hovedstaden Stockholm og Uppsala, der er landets fjerde største by.

Blandt de dræbte er to teenagedrenge og en kvinde på 60 år, som har vist sig at være Jordbærrets mor.

Dét drab menes at være bestilt af Ræven, hvilket Berlingske skrev tidligere på ugen.

Senest er det kommet frem, hvordan den eskalerende voldsspiral får flere kriminelle og deres pårørende til at forlade Sverige. Det skriver den lokale avis Uppsala Nya Tidning.

Den voldsomme situation har da også betydet, at familiemedlemmer til både Ræven og Jordbærret er flygtet fra Sverige.

»I nogle tilfælde har vi lavet den vurdering, at de pårørende skal væk herfra. Andre pårørende vurderer selv, at det ikke er sikkert at blive,« siger Jale Poljarevius, efterretningschef ved politiet i Region Midt i Sverige, til Berlingske.

Mediet skriver, at både Ræven og Jordbærret lige nu menes at opholde sig i Tyrkiet.

