Koncerndirektør i Region Sjælland har forsøgt at nedtone alvoren i sag om mangelfulde brystkræftundersøgelser.

Sagen om mangelfulde brystkræftundersøgelser af tusindvis af kvinder på Ringsted Sygehus rykker nu op i Region Sjællands øverste ledelse.

Jyllands-Posten skriver på baggrund af dokumenter og kilder, at koncerndirektør i Region Sjælland Leif Panduro Jensen har givet urigtige oplysninger, forsøgt at nedtone alvoren af sagen og bedt kolleger i de andre regioner og deres organisation, Danske Regioner, om at sprede oplysningerne.

Region Midtjylland og Region Syddanmark har givet kvinder uden kliniske symptomer på brystkræft kvinder i den såkaldte prioriteringsgruppe 3 mangelfulde brystkræftundersøgelser i strid med nationale retningslinjer.

Den 5. juni skrev Leif Panduro Jensen til kolleger i regionerne, at Ringsted-sagen ligeledes alene drejer sig om kvinder uden specifikke symptomer på brystkræft, kvinder fra gruppe 3.

Dermed skulle sagen ikke adskille sig fra sagerne i de to andre regioner. Men det er ikke korrekt ifølge Jyllands-Posten.

Kvinden, som startede Ringsted-sagen, og som står frem i avisen, havde kliniske symptomer på brystkræft og skulle som prioriteringsgruppe 1-patient have været sendt i et kræftpakkeforløb.

Det fremgår det af klage- og erstatningsinstansers afgørelse i sagen.

Andre klagesager og dokumenter viser ligeledes, at Ringsted-sagen ikke alene handler om gruppe 3. Patienterstatningen vurderer, at der i de cirka 170 endnu ikke afgjorte sager fra Ringsted er kvinder fra alle tre prioriteringsgrupper.

Ellen Trane Nørby (V) siger, at hun som sundhedsminister fik oplyst, at Ringsted-sagen adskiller sig fra sagerne i de andre regioner, i forhold til hvilke prioriteringsgrupper sagerne drejer sig om.

Hun og sundhedsordfører Sophie Løhde (V) kalder nu sundhedsministeren i samråd for at komme til bunds i sagen.

I Danske Regioner sendte sundhedspolitisk direktør Erik Jylling mailen fra Leif Panduro Jensen videre til direktionen med en bemærkning om, at kræftrisikoen hos kvinderne i Ringsted-sagen ikke er større end den, "vi alle går rundt med".

Leif Panduro Jensen afviser, at han har givet ukorrekte oplysninger.

/ritzau/