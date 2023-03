Lyt til artiklen

Det er blevet en fast del af danskernes brug, men langt fra alle har været tilfredse med implementeringen.

Nu skriver Version 2, der er et IT-medie, at Datatilsynet tydeligvis heller ikke har været tilfreds med det nye MitID.

Digitaliseringsstyrelsen har nemlig både ’alvorlig kritik’ og påbud af Datatilsynet, da man mener, at MitID-sikkerheden er for dårlig.

Version 2 har fået adgang til Datatilsynets gennemgang via en aktindsigt i en længere række anmeldelser.

Det viser sig, at de mange anmeldelser har været startskuddet til en længerevarende sag, som endte med at tage ni måneder. En afgørelse, som man nu kan læse hos IT-mediet.

Helt konkret bygger anmeldelserne på, at borgere kunne logge hinanden ind ved uheld eller tilfældigheder, udelukkende fordi deres MitID-brugernavne og logintidspunkt var for tæt på hinanden.

’Der er grundlag for at udtale alvorlig kritik af, at Digitaliseringsstyrelsens behandling af personoplysninger ikke er sket i overensstemmelse med reglerne’, har Datatilsynet skrevet i et brev til Digitaliseringsstyrelsen i september 2022.

’Datatilsynet finder endvidere grundlag for at meddele Digitaliseringsstyrelsen påbud om at foretage de nødvendige ændringer i MitID-appen, således at fejlen ikke længere kan opstå.’

Det har ikke været muligt for Version 2 at få en kommentar fra Digitaliseringsstyrelsen.