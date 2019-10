I løbet af de kommende måneder er det rigspolitichef Jens Henrik Højbjergs ønske at skifte tilværelsen som dansk politis øverste chef ud med livet som pensionist.

Efter ti år på posten som rigspolitichef har han anmodet om at gå på pension, skriver DR på baggrund af flere af hinanden uafhængige kilder.

Det er uvist, hvilke kilder der er tale om.

Jens Henrik Højbjerg er 64 år gammel og har siddet på topposten i dansk politi siden begyndelsen af 2009.

Han har således stået i spidsen for dansk politi i løbet af Tibetsagen og senest skandalen om fejl i teledata.

Højbjergs nuværende kontrakt løber frem til januar 2021, men politichefen ønsker altså ifølge DR at forlade jobbet før tid.

Det har ikke været muligt for Ritzau at få be- eller afkræftet Højbjergs ønske om pension.

Rigspolitiet har ikke nogen kommentarer til historien.

/ritzau/