Han er på rundtur i Europa for at sætte fokus på den grønne omstilling.

Og Børsen skriver, at topchefen for Apple, Tim Cook, netop er ankommet til landet og skal være her til og med torsdag.

Det er første gang siden han tiltrådte som administrerende direktør i techgiganten i 2011, at han er på officielt besøg i Danmark.

Topchefen ser ifølge mediet Danmark som et land, der er med i den grønne front, og når det kommer til bæredygtighed.

Derfor vil han mødes med partnere og præsenteres for projekter.

Techgiganten Apple ønsker dog af sikkerhedsmæssige årsager ikke at oplyse, hvor Tim Cook vil befinde sig i løbet af tiden i Danmark, skriver Børsen.



På det sociale medie X kan man se, at han i løbet af de seneste fire dage har besøgt Spanien, Holland og Belgien.

