Den lyder som noget fra mobiltelefonens fortid. Men det er tilsyneladende også fremtiden.

I hvert fald kan der være en foldbar iPhone på vej.

Techsitet Tom's Guide skriver, at Apple ifølge kilder har bestilt to prototyper på en ny telefon, der altså kan foldes ud – og sammen. Bestillingen skulle være lagt hos den sædvanlige fabrikant Foxconn.

Der har tidligere været rygter fremme om, at Apple arbejder med en sammenklappelige iPhone, og nu kunne det altså se ud til, at de planer er blevet mere konkrete.

De to prototyper skulle være lidt forskellige fra hinanden:

Den ene skulle have to skærme over hinanden, når den klappes ud (som de oprindelige foldbare mobiltelefoner).

Den anden skulle have to skærme ved siden af hinanden og åbnes som en bog.

En foldbar telefon skulle dog ikke være tæt på at blive sendt på markedet. Og Tom's Guide skriver, at bestillingen at de to prototyper ikke nødvendigvis betyder, at planerne blive en realitet.

Andre konkurrenter som Samsung og Motorola har allerede produceret foldbare mobiltelefoner.