Tidligere statsminister og Nato-generalsekretær Anders Fogh Rasmussen er blandt ni personer, der sagsøges af administratorer for den insolvente lettiske bank PNB.

Mens han fungerede som næstformand for bankrådet, stemte Fogh Rasmussen angiveligt for flere transaktioner, der ikke var i bankens interesse, hævdes det.

Det skriver det lettiske public service-kanal lsm.lv på baggrund af efterforskningsprogrammet 'De Facto', der blev sendt på lettisk tv søndag aften.

PNB gik konkurs sidste år, efter at Den Europæiske Centralbank vurderede, at den 'svigtede eller sandsynligvis ville svigte', skriver mediet.

Insolvensadministratoren for PNB, Vigo Krastinš, har nu opdaget tab på 32 mio. euro – svarende til knap 240 mio. kroner – forårsaget af banken, kort før den blev lukket.

På daværende tidspunkt var Anders Fogh Rasmussen næstformand for bankens råd. Han blev ansat i januar 2018, men de nøjagtige vilkår for hans ansættelse blev aldrig specificeret i detaljer.

»Bankens råd har flere vigtige funktioner. Det overvåger bankens bestyrelse, godkender bankens forretningsstrategi og andre dokumenter, der er afgørende for dens aktivitet,« sagde banken dengang ifølge mediet.

Vigo Krastinš har anlagt sag mod tidligere medarbejdere i et forsøg på at inddrive noget af beløbet eller hele beløbet.

Som Den Europæiske Centralbank først opdagede, og PNB-administrationen senere opdagede, blev bankens bestyrelse og rådsmedlemmer enige om at frigøre ejeren af banken, Grigory Guselnikov, fra sine forpligtelser over for PNB, selv om banken ikke modtog noget til gengæld.

LTV rapporterer, at tilsynsmyndigheden for lettiske banker rapporterede de pågældende transaktioner til statspolitiet, men der blev ikke indledt nogen efterforskning.

Tidligere bestyrelses- og rådsmedlemmer i PNB står nu over for en civil retssag. Høringer skal finde sted, men en lettisk domstol er ifølge mediet allerede gået med til at beslaglægge ejendomme tilhørende Anders Fogh Rasmussen i Danmark.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Anders Fogh Rasmussen, men han er ikke vendt tilbage på henvendelsen.