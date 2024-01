'Herlufsholms forstander Jon Stokholm og rektor Gitte Nørgaard stopper begge med øjeblikkelig virkning. Bestyrelsesmedlem Olav Storm Johannesen og bestyrelsesmedlem Anya Eskildsen har endvidere tilkendegivet, at de ønsker at udtræde af bestyrelsen.'

Det var ordene i en pressemeddelelse, som Herlufsholm kostskole udsendte 22. december sidste år.

Forstanderen og rektor blev ansat i 2022, da daværende rektor Mikkel Kjellberg efter en TV 2-dokumentar, som afslørede mobning og krænkelser på skolen, blev fyret. Samtidig trak bestyrelsen sig.

Med ny rektor, forstander og bestyrelse – hvor to af medlemmerne ikke havde tidligere forbindelse til skolen – kunne oprydningen begynde. Men nu kan Berlingske afsløre, at det ikke var alle medlemmer i den nye bestyrelse, der var lige interesseret i at ændre på, hvordan tingene foregår på kostskolen. I hvert fald ikke ifølge ledelsen.

Kronprins Christian gik på skolen, da TV 2's dokumentar udkom. Han blev senere trukket ud. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Vis mere Kronprins Christian gik på skolen, da TV 2's dokumentar udkom. Han blev senere trukket ud. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Mediet har fået aktindsigter, der viser, at Gitte Nørgaard havde en opfattelse af, at daværende næstformand for Herlufsholms bestyrelse – og nu konstitueret formand – Hermann Haraldsson ville af med hende.

'Den nye holdning er, at når ny bestyrelse bare får talt med STUK, så kan man genindføre præfektordningen, sovesale med videre,« har en embedsmand hos STUK, som har talt i telefon med Gitte Nørgaard i januar nogle uger efter det pludselige stop, skrevet i et notat.

To dage før sit stop skrev Jon Stokholm til STUK om de problemer, han oplevede.

'Flertallet i bestyrelsen, der mener sig tættere på skolen end mindretallet, (har) på baggrund af egne og forældres observationer udtrykt forskellige former for mistillid til såvel skolens rektor og over for mig som forstander, herunder den linje, jeg har været med til at lægge,' skrev Jon Stokholm.

Hos Herlufsholm og Harald Hermansson har man dog et noget andet syn på tingene.

Han afviser for det første, at han ville have Gitte Nørgaard til at sige op, og der er flere ting i førnævnte notat, som han ikke kan genkende.

Han bekræfter, at Jon Stokholm ikke havde bestyrelsens opbakning, men dette havde dog ikke noget med den pædagogiske linje at gøre.

Derimod skyldtes det 'uenighed om tilrettelæggelsen af bestyrelsesarbejdet samt nogle foreslåede dispositioner vedr. skolens økonomi og kapitalstruktur.'

I TV 2's dokumentar blev der sat fokus på episoder med vold og overgreb, og en senere, uvildig advokatundersøgelse afslørede, at der var flere tilfælde af hyppig mobning på Herlufsholm end på andre gymnasier.

Kulmination kom, da Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) i maj besluttede, at kostskolen skulle betale 27 millioner tilbage i statstilskud, ligesom der blev udstedt en række påbud. Heriblandt en anbefaling til at droppe præfektordningen.