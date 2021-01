Der er kold luft mellem cheferne og de ansatte på TV 2 i disse dage, efter mediegiganten valgte at stoppe en MeToo-dokumentar, der blandt andet omhandlede dem selv.

Og nu er stregerne blevet kridtet endnu mere op.

Politiken skriver nemlig, at 222 ansatte hos TV 2 har skrevet under på et brev, hvor der stilles flere krav til den udskældte ledelse.

Ifølge mediet kræver de ansatte, at tilrettelæggerne bag den droppede dokumentar skal have lov til fortsætte arbejdet, om så det bliver på eller uden TV 2.

Med andre ord: Dokumentaren skal nå ud til danskerne.

»Denne offentliggørelse skal TV 2’s ledelse arbejde på kommer til at ske,« fremgår det ifølge Politiken af et brev, som tillidsfolkene på TV 2 har sendt til ledelsen fredag.

Dertil kræver de 222 ansatte, at der i den kommende tid skal afholdes et stormøde på TV 2, hvor hele sagen skal diskuteres.

Det var TV 2's nyhedsdirektør, Jacob Kwon, der traf beslutningen om at sløjfe dokumentaren.

Han forklarede onsdag aften til B.T., at ledelsen oprindeligt havde håbet på at lave 'en bred dokumentar om sexisme og seksuelle krænkelser' på danske arbejdspladser, herunder TV 2, men at det i løbet af researchfasen stod klart, at flere sager fra TV 2 ville komme til at blive et centralt omdrejningspunkt i den. Og her har vi problemet ifølge nyhedsdirektøren.

»Det er ikke troværdigt, at TV 2 undersøger TV 2,« lød det blandt andet fra Jacob Kwon i interviewet, du kan læse her.