13 ældre borgere har mistet livet efter smitte med legionella-bakterier fra vandet.

Det skriver Sundhedspolitisk Tidsskrift.

Dødsfaldene strækker sig fra 2019 og frem til september i år.

Det fremgår af et skriftligt, offentligt tilgængeligt svar fra Magnus Heunicke til formanden for Folketingets Sundhedsudvalg, Jane Heitmann.

I alt er der tale om 31 registrerede tilfælde af legionella hos plejehjemsbeboere i alderen 54 og 97 år. Her havde 13 af dem dødeligt udfald.

Via undersøgelser af vandprøver er det konkluderet, at smitten stammer fra plejehjemmenes varmtvandsforsyning. Statens Serum Institut har kendskab til, at der i forbindelse med ovenstående, er undersøgt vandprøver fra i alt 15 plejehjem.

Hvad er Legionella? Legionærsygdom er en lugebetændelse, der forårsages af bakterien Legionella pneumophila og i sjældne tilfælde af andre legionellaarter. Legionellabakterier trives bedst i lunkent og stillestående vand. Smitten kan ske ved, at man indånder forstøvet vand, der er forurenet med Legionella. Legionærsyge rammer specielt ældre og svækkede personer og omtrent dobbelt så hyppigt mænd som kvinder. Kilde: Statens Serum Institut

Jane Heitmanns spørgsmål gik på, hvor mange plejehjem, der oplever problemer med legionella i varmtvandssystemerne. Samt hvor mange dødsfald, der årligt kan tilskrives legionella blandt ældre plejehjemsbeboere.

Hendes incitament til at rejse netop det spørgsmål var en afsløring fra fagbladet Ingeniøren i slutningen af september. Her kom det frem, at legionella florerede på de danske plejehjem.

Aalborg Universitet og Statens Serum Institut har lavet en undersøgelse om legionella i vandet på danske plejehjem.

Her blev bakterien fundet i vandet på 36 ud af 48 plejehjem i en lille nordjysk by og på 45 ud af 49 plejehjem i hovedstadsområdet.

Sidste år blev i alt 263 borgere smittet med legionella herhjemme. Det er det højeste antal nogensinde.

Ifølge Sundhedspolitisk Tidsskrift har Jane Heitmann nu spurgt Magnus Heunicke om, hvilke initiativer der er taget op for at dæmme op for legionella-bakterien i det forurenede vand.