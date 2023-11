Det gik bizart for sig til den årlige generalforsamling for medicinstuderende på Aarhus Universitets i september.

I forbindelse med, at der skulle optages nye bestyrelsesmedlemmer til Umbilicus (de medicinstuderende på Aarhus Universitets festforening, red.), skulle kandidater på uddannelsen nemlig optræde med hver deres indslag.

Og her blev altså både vildt og blodigt.

Det skriver Jyllands-Posten.

For eksempel var der 'mindst en af de studerende', der drak sit eget blod, mens en andet bed i et grisehjerte.

De noget spektakulære indslag er, trods kreativiteten, bestemt ikke noget, som Aarhus Universitet bifalder.

»Det er uacceptabelt og langt over grænsen for, hvordan vi forventer, at vores studerende opfører sig,« udtaler prodekan for uddannelse ved Health-fakultetet på Aarhus Universitet, Lise Wogensen Bach, til mediet.

Umbilicus festforening på Aarhus Universitet blev grundlagt i 1961 og består af 12 medlemmer, der alle studerer medicin.