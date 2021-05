Ophævelse af patenter kan medføre, at virksomheder uden nødvendig viden begynder at producere vacciner.

Selv om der er mangel på coronavacciner i øjeblikket, vil det ikke løse problemerne at ophæve patenterne, så fabrikker verden over kan begynde at producere vacciner.

Sådan lyder det fra Lægemiddelindustriforeningen (LIF), der er brancheorganisation for en lang række af de store medicinalselskaber i Danmark.

Det gælder blandt andet en række af de selskaber, der har udviklet vacciner - herunder Pfizer, AstraZeneca og Janssen, der er ejet af Johnson & Johnson.

- Vi har fuldstændig det samme mål som politikerne. Der skal produceres vacciner, så alle i verden kan blive vaccineret. Men man får bare ikke flere vacciner ved at ophæve patenterne, siger viceadministrerende direktør Henrik Vestergaard.

- Den produktion, der skal til for at lave moderne vacciner, baserer sig ikke kun på en opskrift, men handler også om kompetencer, udstyr og viden.

- Hvis man bare går i gang med at producere, kommer man til at lave ringe produkter, så kommer mennesker til skader, og tilliden til vacciner bliver nedbrudt, siger han.

Henrik Vestergaard fremhæver, at verdens samlede vaccineproduktion allerede er tredoblet, og at der inden årets udgang vil være produceret ti milliarder doser coronavacciner.

Han påpeger, at der allerede er blevet indgået aftaler og løbende kommer flere til, hvor vaccineproducenterne lader andre virksomheder hjælpe med produktionen.

- Den viden og de kompetencer, der skal til, er allerede ved at blive delt mellem de virksomheder, der har patenterne, som indgår aftaler med alle de virksomheder, som de anser for dygtige nok til at producere vacciner, siger han.

USA meddelte onsdag, at det støtter en plan om at ophæve patenter på coronavacciner under pandemien, så der kan produceres billigere og flere vacciner. Det vil i så fald gøre opskriften tilgængelig for alle, mens pandemien står på.

Efterfølgende har EU-Kommissionen bakket op om at se på forslaget. Det samme har statsminister Mette Frederiksen (S).

Henrik Vestergaard påpeger desuden, at man vil gøre det mindre attraktivt for virksomheder at kaste penge efter udvikling af vacciner, næste gang der er en pandemi, hvis man ophæver patenter.

Samme melding kommer fra Dansk Erhverv, der påpeger, at patenterne er grundlaget for, at der har kunnet blive udviklet vacciner på under et år.

- Det er en ekstremt kortsigtet tankegang at ophæve patenter. Coronakrisen har vist, hvor hurtigt man har kunne innovere sig ud af en sundhedskrise med vacciner, siger markedsdirektør Mette Feifer.

- Og det bygger på, at man kan udvikle noget og bagefter have rettighederne, og derfor vil vi advare mod, at man piller ved det fundament, siger hun.

