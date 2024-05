Efter afsløringer i TV 2-dokumentar træder Birger Arp-Hansen ud af bestyrelsen i Arp-Hansen Hotel Group.

Birger Arp-Hansen, der er medejer af hotelkoncernen Arp-Hansen Hotel Group, trækker sig fra bestyrelsen i hotelgruppen.

Det oplyser selskabet ifølge Estate Media.

Beslutningen kommer som direkte konsekvens af den afslørende TV 2-dokumentar "Den sorte svane". Dokumentaren omtaler en række natklubber i København, der har været involveret i systematisk hvidvask.

Det skete gennem fakturering af vagtfirmaer, der har været leverandører til natklubber og barer.

Udover at være medejer og bestyrelsesmedlem af Arp-Hansen Hotel Group er Birger Arp-Hansen desuden medejer af natklubberne Søpavillonen og Museo, der omtales i dokumentaren.

På baggrund af afsløringerne i dokumentaren har Birger Arp-Hansen altså trukket sig fra bestyrelsen i hotelkoncernen, bekræfter Henning Arp-Hansen, der er bror til Birger Arp-Hansen, til Estate Media.

- Min bror oplyser, at han ikke har kendskab til, at der er foregået noget ulovligt i hans selskaber, men han har alligevel valgt at trække sig fra bestyrelsen, for at der ikke skal kunne rejses nogen form for tvivl om troværdigheden i Arp-Hansen Hotel Group.

- Det, synes jeg, er en klog beslutning – også selv om der på nuværende tidspunkt ikke har været mulighed for at komme til bunds i, hvad der præcist er foregået, siger Henning Arp-Hansen til Estate Media.

Revisorvirksomheden Kreston CM, der indtil nu har været revisor for hotelkoncernen, trækker sig også, skriver mediet. Revisoren har nemlig også været revisor for natklubben Søpavillonen.

Arp-Hansen Hotel Group består af privatejede og centralt beliggende hoteller specielt i København, hvor de efter eget udsagn dækker 22 procent af værelseskapaciteten i hovedstaden.

De ejer blandt andet hotellerne Tivoli Hotel & Congress Center, Phoenix Copenhagen og Wakeup Copenhagen Hotels.

/ritzau/