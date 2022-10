Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

En 30-årig kvinde vågnede lørdag fra en middagslur til det, som mange formentlig kun frygter.

Hun kunne nemlig konstatere, at der var to fremmede mænd i hendes hus Norre Bakke i Aarsdale på Bornholm.

De stod sågar i kvindens soveværelse, da hun vågnede, oplyser Bornholms Politi i mandagens døgnrapport.

En af mændene sagde til kvinden, at de kom fra Patientstøtte, lyder det.

Kvinden kontaktede politiet, der modtog et opkald klokken 13.40. De to mænd forlod ikke desto mindre adressen kort efter. Formentlig i et køretøj.

Og mandag beskrev politiet hændelsen i døgnrapporten og tilføjede, at man undersøgte sagen.

Men nu er sagen lagt ned igen.

Det viste sig, at de to mænd var fra BRK's Patientløft – men sendt til en forkert adresse.

'Det har vist sig, at to personer fra BRK's Patientløft blev sendt til en forkert adresse ifm., en borger skulle løftes op efter et fald', oplyser Bornholms Politi i et tweet kort efter klokken 15.

Kvinden og de to mænd har siden været i kontakt med hinanden:

'De to personer fra Patientløft ville meget gerne i kontakt med kvinden, så de kunne få lov til at undskylde. Ved kontakt til kvinden blev hun meget glad for opfølgningen, og hun takkede ja til, at de to mænd måtte kontakte hende'.