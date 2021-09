Den seneste tid har genbrugspladsen Over Kæret i Aalborg Renovation har været i søgelyset og mistænkt for bestikkelse.

På baggrund af mistanken iværksatte revisionsfirmaet Deloitte en undersøgelse, der skulle kaste klart lys over situationen.

Dét lys er nu klart.

Mistanken er nemlig blevet fjernet, da undersøgelsen ikke har fundet tegn på bestikkelse. Det viser en redegørelse af undersøgelsen, som er blevet sendt til byrådet i Aalborg.

I den står følgende:

'Vi har i forbindelse med vores undersøgelse af Aalborg Renovations ordninger med private virksomheder om afhentning af brugte genstande ikke identificeret indikationer på, at medarbejdere hos Aalborg Renovation har modtaget betaling for genstande uden om kommunen eller har afhændet brugte genstande for personlig vinding'.

Mistanken gik på, at medarbejdere på genbrugspladserne skulle have modtaget betaling for genstande uden om kommunen.

Ifølge Nordjyske blev der sendt to anonyme breve til kommunaldirektør Christian Roslev, hvori der stod, at der foregik uregelmæssigheder på genbrugspladsen.

Blandt andet skulle der være afhentet europaller, cykler og flamingo.

Selvom der ikke blev fundet indikationer på bestikkelse, har alt dog ikke været til topkarakter.

Deloitte er således kommet med fire anbefalinger til, hvordan Aalborg Renovation generelt kan arbejde med aftaleindgåelse, registrering og indberetning af materiale i fremtiden, hvilket fremgår af redegørelsen.

Disse kan du læse i faktaboksen herunder.

Deloittes fire anbefalinger - Vi anbefaler, at der udarbejdes en procesbeskrivelse for udviklingsprojekter, som beskriver processen fra etablering af projekt til overgang til drift. - Vi anbefaler, at der udarbejdes beskrivelse af procedurer og forretningsgange vedrørende afsætning af materialer samt beskrivelse af ansvarsfordelingen i processen. - Vi anbefaler, at der etableres kontroller som sikrer korrekt registrering af afsatte

genbrugsmaterialer, fakturering samt bogføring heraf. - Vi anbefaler det sikres, at aftalegrundlaget for samarbejde med eksterne aftagere dokumenteres skriftligt, inden aftalen træder i kraft, ligesom det sikres at aftalerne underskrives rettidigt af begge parter. Kilde: Byrådets redegørelse

Miljø- og energirådmand i Aalborg Kommune, Per Clausen (EL) indrømmer over for Nordjyske, at der ikke har været ordentligt styr på sagerne.

Han siger derfor, at der var noget at komme efter – og at Aalborg Renovation er i gang med at rette op.