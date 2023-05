Biskop. Kongehusets præst. Dronningens sjælesørger.

Henrik Wigh-Poulsen har flere titler og ikke mindst et stort ansvar. Et ansvar flere ansatte i Norddjurs Pastorat bestemt ikke mener, han har levet op til.

Tværtimod peger en af dem, sognepræst Vibeke Sommer, på, at han er hovedårsagen til, at der hersker en »syg arbejds- og ledelseskultur« i deres provsti.

»Der er sket et voldsomt ledelsessvigt. Vi bliver ikke hørt eller set af biskoppen, og derfor har vi været nødt til at gøre noget drastisk sammen,« fortæller sognepræst i Norddjurs Vestre Pastorat Vibeke Sommer.

Vibeke Sommer har mistet tilliden til Henrik Wigh-Poulsen og hun håber, at deres klage vil skabe bedre arbejdsvilkår i Norddjurs. Vis mere Vibeke Sommer har mistet tilliden til Henrik Wigh-Poulsen og hun håber, at deres klage vil skabe bedre arbejdsvilkår i Norddjurs.

Fredag eftermiddag landede der derfor noget usædvanligt en klage fra tre pastorater, ni præster, to kordegne og en provstisekretær på kirkeministerens bord om kongehusets præst, Henrik Wigh-Poulsen.

Det skriver Jyllands-Posten, der fortalte historien om klagesagen først.

»Der har altid været en tavshedskultur i kirken, men denne gang har vi ikke haft et andet valg end at stå sammen og gå til kirkeministeren,« siger Vibeke Sommer, der håber, at det tiltag kan forbedre arbejdsmiljøet.

Vibeke Sommer fortæller videre om et arbejdsmiljø, der gennem flere år har været betændt og presset, hvor der ikke er sket noget trods gentagne klager og beskeder til biskoppen – men at det især var én nylig beslutning fra biskoppens hånd, der fik bægret til at flyde over.

»Han har fjernet vores provst, (mellemleddet mellem biskoppen og provstiets præster og menighedsråd, red.) som har kæmpet for et bedre arbejdsmiljø og holdt sammen på det hele. Alt det vi har arbejdet for de seneste fem år, falder fuldstændig sammen med hans beslutning,« siger hun.

Provsten er ifølge Sommer blevet fjernet på grund af en personalesag, som hun ikke kan uddybe, men hun understreger, at det kun er den ene part i sagen, der er blevet hørt – og at beslutningen, ifølge hende, derfor er truffet på et uoplyst grundlag.

Det er den nu fjernede provsts tidligere sekretær, Ilka David, enig i.

»Jeg må personligt sige, at biskoppen ikke har sat sig ind i sagen eller forsøgt at forbedre vores arbejdsmiljø. Det er magtfuldkomment, og han lever ikke op til de kristne værdier, han selv prædiker i forhold til eksempelvis et fælles ansvar,« fortæller Ilka David og fortsætter.

Ilka David overvejer en ny arbejdsplads, hvis deres krav om et arbejdsmiljø ikke bliver opfyldt. Vis mere Ilka David overvejer en ny arbejdsplads, hvis deres krav om et arbejdsmiljø ikke bliver opfyldt.

»Det er hårde ord, men de kommer efter fem år, hvor jeg har har set tingene gå ned ad bakke. Vi har gentagne gange gjort ham opmærksom på det, men er blevet afspist med, at han ikke har tid til at ændre på noget.«

B.T. har forelagt Henrik Wigh-Poulsen kritikken. I et skriftligt svar står det klart, at biskoppen tager sagen alvorligt.

»Jeg har taget indkomne klager med i mine overvejelser, ligesom jeg kontinuerligt og vedholdende har arbejdet med at gøre arbejdsmiljøet bedre. Norddjurs er uden sammenligning det provsti, der har fået mest opmærksomhed de senere år på grund af udfordringerne,« skriver han.

Hvorfor har du valgt at fjerne provsten?

»Der er tale om en specifik personalesag, og den vil jeg ikke udtale mig om.«

Hvad tænker du om, at en ansat ikke mener, at du har levet op til dine kristne værdier?

»Jeg synes, at den udtalelse er under lavmålet. Man skal ikke gå og vurdere andre folks kristelighed. Den må stå for hendes egen regning.«

Henrik Wigh-Poulsen skriver, at han er ked af den oplevelse de ansatte har af forløbet og, at han nu vil mødes med de involverede og tale om, hvordan de sammen kan finde en ‘farbar vej’ mod det gode kirkeliv.