»Rent juridisk er der ikke noget at komme efter med hensyn til ledelsens udmelding, men vi opfordrer til dialog og til at finde andre løsninger. Det er noget, der arbejdes på«.

Sådan siger Carsten Kjeldgaard, formand for Dansk Metals lokalafdeling i Ringkøbing-Skjern til Ringkøbing-Skjern Dagbladet, efter medarbejderne i produktionen på Vestas har meldt ud, at de er utilfredse med, at de skal have mundbind på frem til 1. august.

Mundbindet skal de 580 ansatte bære for at mindske smitte med coronavirus.

Ledelsen vil gerne undgå at risikere, at medarbejdere skal sendes hjem, som det skete i foråret, hvor virksomheden måtte hjemsende 135 ansatte på grund af et smitteudbrud.

Omkring 90 procent af de ansatte skulle være utilfredse med kravet, skriver avisen.

Medarbejderne mener, det er hårdt at udføre fysisk hårdt arbejde med mundbind på, og at det ikke bliver mindre hårdt i sommervarmen.

Ringkøbing-Skjern Dagblad har flere gange forsøgt at få et interview med fælleskoordinerende tillidsmand Thomas Merker for at høre, hvad han siger til modstanden mod mundbindet.

Det har dog ikke været muligt.