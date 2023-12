»En katastrofe.«

Sådan beskriver 800 medarbejdere i Djurs Sommerland planerne om at placere et nyt stort biogasanlæg tæt på forlystelsesparken.

Det skriver Amtsavisen Randers.

Om et par måneder beslutter politikerne i Syddjurs Kommunes byråd, og et af Danmarks største biogasanlæg skal ligge 1,2 kilometer fra Djurs Sommerland.

Og planerne bekymrer medarbejderne, som har skrevet et læsebrev i Amtsavisen.

750 sæsonansatte og omkring 50 fastansatte advarer om de konsekvenser, som de frygter lugtgenerne vil få for turistattraktionen.

»Uanset hvad den nyeste teknologi foreskriver, så viser lignende store biogasanlæg, at lugtgener ikke kan undgås. Den risiko kan vi ikke byde vores gæster og heller ikke os selv,« skriver medarbejderne blandt andet.

De frygter, at gæsterne på længere sigt helt vil blive væk.

Repræsentant for de funktionæransatte i sommerlandet, Lillian Thomsen, uddyber synspunktet over for Amtsavisen.

»Vi synes, det er absolut indlysende, at der ikke kan ligge et biogasanlæg klos op og ned af en af Danmarks største turistattraktioner med næsten 900.000 gæster om året. Så vi vil på det kraftigste opfordre politikerne i Syddjurs Kommune til at stoppe op nu,« siger hun og kalder biogasanlægget – i tilfælde af, at planerne bliver til virkelighed – for »en katastrofe«.

Et stort flertal i byrådet har besluttet at arbejde på at få et biogasanlæg til kommunen.

Sådan et anlæg har nemlig stor betydning for den grønne omstilling i Syddjurs, og det vil kunne opvarme 22.000 husstande.