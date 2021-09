Et medarbejderarrangement for Syddjurs Kommunes PPR-afdeling tog sig noget af en drejning i dag, fredag.

Under arrangementet, som blev afholdt på Karpenhøj Naturcenter, opstod der nemlig en brandulykke, og her kom en af afdelingens kvindelige medarbejdere til skade.

Det skriver TV 2 Østjylland.

Kort tid efter ulykken skete, blev kvinden derfor kørt til Aarhus Universitetshospital, og her har man nu konstateret, at hun er uden for livsfare.

»Det vigtigste er, at hun omstændighederne taget i betragtning har det godt,« fortæller Per Viggo Larsen, chef for børn og læring i Syddjurs Kommune, til TV 2 Østjylland.

Til medarbejderarrangementet, hvor brandulykken udfoldede sig, var der omkring 20 ansatte til stede, og de har efterfølgende talt med en krisepsykolog.

Til TV 2 Østjylland oplyses det desuden, at de ansatte er berørte af situationen, og at der bliver taget hånd om dem.

Hvordan ulykken opstod ved man endnu ikke, men ifølge Per Viggo Larsen, er man i øjeblikket ved at opklare, hvad der skete forinden.

Kvindens pårørende er underrettet.