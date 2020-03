Den smittede medarbejder kan have smittet beboere på plejehjemmet, og derfor er alle kommet i hjemmekarantæne.

En medarbejder på plejehjemmet Hørgården i Aarhus Nord er testet positiv for coronavirus.

Det oplyser Aarhus Kommune i en pressemeddelelse.

Vedkommende blev konstateret smittet tirsdag eftermiddag og kan have smittet beboere på plejehjemmet.

Derfor er alle beboere på plejehjemmet kommet i hjemmekarantæne i egen bolig, mens de bliver testet for coronavirus, fremgår det af pressemeddelelsen.

Ifølge Aarhus Kommune har medarbejderen ikke været ude at rejse. Vurderingen lyder i stedet, at medarbejderen formentlig er blevet smittet af en mødedeltager i en anden sammenhæng.

- Det er en fast nattevagt, som har været på arbejde flere nætter, hvor vedkommende kan have bragt smitte med sig til beboerne, siger viceområdechef i Område Nord Vibeke Dahmen.

- Straks vi blev vidende om det, kontaktede vi den fælles myndighedshotline og satte flere ting i værk for at sikre vores beboere og medarbejdere, siger hun.

Vibeke Dahmen fortæller, at man i samarbejde med Aarhus Universitetshospital er gået i gang med at teste beboerne. Men at der ikke er nogen resultater endnu.

Desuden er alle pårørende til beboerne blevet bedt om at undlade at besøge deres familiemedlemmer på grund af frygt for coronavirus.

- Det gælder også for alle andre aftaler, beboerne har, såsom frisør, fodterapeut med mere, siger Vibeke Dahmen.

/ritzau/