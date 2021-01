Det gik ikke helt som planlagt, da en administrativ medarbejder på Niels Brocks Innovationsgymnasium i København skulle dele en video med skolens elever.

Det, der skulle have været et harmløst opslag i forbindelse med en fotokonkurrence, endte i stedet som en fadæse.

For i stedet for en video om fotografi lagde medarbejderen en pornografisk video op, hvor en person i tydeligt nazistisk udklædning har samleje.

Selvom videoen ikke fik lov at ligge længe på skolens intranet, spredte den sig hurtigt blandt de mange klasser.

Det fortæller flere elever, som B.T. har været i kontakt med.

En af eleverne fortæller, at han primært selv syntes, det var komisk, men at andre fra klassen var uforstående over for, hvorfor man har pornografisk materiale liggende på en arbejdscomputer – for slet ikke at tale om nazistisk pornografisk materiale.

Og det er de også uforstående over for på Niels Brock. Det fortæller kommunikationschef Esben Buch-Hansen.

»Det er ikke arbejdsrelateret indhold – det siger sig selv. Derfor er det også indhold, der ikke skal ligge på en arbejdscomputer,« siger kommunikationschefen.

Skolen sendte umiddelbart efter den uheldige deling en besked ud til alle eleverne, hvor den beklagede hændelsen. Esben Buch-Hansen fortæller desuden, at den administrative medarbejder har fået en påtale.

»Det er en menneskelig fejl, som vi bestemt ikke tager let på. Og vi vil gerne beklage til alle, der har nået at se videoen, siger Esben Buch-Hansen, der kalder det en ærgerlig sag.