Som den første medarbejder på Kongsgården vælger den 61-årige social- og sundhedshjælper Kirsten Jensen nu at fortælle, hvordan hun har oplevet den voldsomme virak, der er opstået efter offentliggørelse af skjulte optagelser fra plejehjemmet.

»Jeg har ikke sovet om natten. Jeg har været ked af det. Jeg har ikke haft overskud til at se mit eget barnebarn. Jeg er tæt på at tude bare ved at tale om det,« siger hun til Fagbladet FOA.

Kirsten Jensen optræder ikke selv på de skjulte optagelser, og hun tager afstand fra det, optagelserne viser:

»Det er ikke okay at hænge i liften 7-8 minutter, som det sker på et af klippene. Det er bestemt ikke en metode, vi anvender normalt. Det lægger jeg gerne hovedet på blokken for,« siger hun.

I de 12 år, Kirsten Jensen har arbejdet på Kongsgården, har hun på egen krop mærket, hvordan arbejdsdagene er blevet mere og mere pressede:

»Da jeg startede i sin tid, var vi dobbelt så mange i en dagvagt til det samme antal beboere. Det siger jo sig selv, at vi ikke kan gøre det lige så godt længere. Der er ikke længere tid til den medmenneskelighed, jeg og mine kolleger ønsker at give,« siger Kirsten Jensen.

Som udviklingen er gået, har social- og sundhedshjælperen forståelse for den kritik, som pårørende udtrykker. Det frustrerer også personalet, fortæller Kirsten Jensen:

»Vi ansatte slider os selv ned. Både fysisk og psykisk. Før i tiden var der tid til opgaverne. I dag er det meget sjældent, at jeg går hjem med en følelse af at være god nok. I stedet har jeg dårlig samvittighed.«

Social- og sundhedshjælperen sætter sin lid til, at politikerne nu vil handle.

»Vores ældreminister Magnus Heunicke må kulegrave det her område, så det bliver klart for alle, at ressourcer ikke står på mål med de opgaver, der kræves. Vi kan ikke nå det hele, det kan vi simpelthen ikke. Vi giver mad samtidig med, at vi dokumenterer. Det er uetisk, men der er bare ikke hænder nok.«

Ovenpå den massive medieomtale af plejehjemmet har det været vigtigt at have en åben dialog med de pårørende. Det fortæller Kongsgårdens leder, Susanne E. Larsen, der er tiltrådt tidligere i år – og efter at de skjulte optagelser blev lavet i oktober sidste år.

Derfor var der i sidste uge møde mellem beboere, pårørende og medarbejdere på plejehjemmet.

»Der er mange nuancer, rigtig mange nuancer, som vi skal kunne tale om i det at give pleje. Dem fik vi tid til at tale om under mødet – og som leder var det en lettelse at få roen og tiden til at komme ind på nuancerne. De pårørende kvitterede også for, at vi havde den åbne dialog omkring det at modtage pleje,« skriver Susanne E. Larsen i en mail til Fagbladet FOA.