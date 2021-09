Normalt stopper man kun foran McDonald's, hvis man skal have noget i skrutten.

Men ude foran McDonald's på Falkoner Allé 20 på Frederiksberg, bliver der også stoppet af andre årsager.

Her har en gruppe unge mænd nemlig taget plads, og de står der ikke for at nyde en Big Mac-menu eller en Sundae.

Flere kilder, som FrederiksbergLIV har talt med, fortæller, at stedet ude foran McDonalds på Falkoner Allé 20 er blevet et sted, hvor der sælges narkotika.

»Et par gange om ugen ser jeg store biler, der holder ind foran gruppen af drenge. Så snakker chaufføren med dem, og så finder der en udveksling sted,« fortæller en kilde til mediet.

Kilden er anonym, men til selvsamme medie bekræfter politiet, at de har fået en anmeldelse, og at de er i færd med at undersøge sagen.

McDonald’s har 90 restauranter i Danmark, som drives af 22 forskellige franchisetagere. Den på Falkoner Allé 20 er ejet af Jan Jensen.

Og netop ejeren af McDonalds på Falkoner Allé 20 fortæller til FrederiksbergLIV, at de er opmærksomme på problemet, og udleverer videomateriale, når politiet beder om det.

Jan Jensen fortæller videre til FrederiksbergLIV, at han ikke oplever, at salget er rykket ind på selve McDonalds.